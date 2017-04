PRF captura em Parnaíba foragido da justiça no DF e Goiás

Uma equipe de policiais rodoviários federais abordou no inicio desta madrugada de quarta-feira (04), no posto da PRF localizado no KM 33 da BR 343, um veículo modelo caminhão conduzido por Carlos Antonio dos Santos Sousa, de 46 anos, natural de Cocal, residente no bairro Planalto em Parnaíba.

Os policiais constataram que Carlos Sousa usava uma CNH AB para dirigir o caminhão, e após uma busca avançada, foi descoberto que havia contra sua pessoa dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acusado no crime de furto qualificado, e outro pela justiça do estado do Goiás no crime de receptação.

O foragido da justiça foi levado capturado para carceragem da central de flagrantes onde encontra-se recolhido.

Com informações do Portal do Catita