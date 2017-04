PRF alerta riscos de acidentes causados pela chuva nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba vem realizando trabalhos educativos antes da Operação Semana Santa 2017 e para outros feriados prolongados próximos. O chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Claudiomar Ferreira, disse que os condutores estão sendo orientados sobre a velocidade e a aquaplanagem nas rodovias federais que passam pelo litoral do Piauí.

Fotos: Pablo Portugal/Reprodução TV Costa Norte

Alertou também que os condutores devem ter ainda mais cautela porque muitos veículos vão chegar ao litoral e outros sairão rumo ao interior. Foi realizada ontem (10/04) uma fiscalização com radar no Piauí com relação ao excesso de velocidade e constatou-se que Parnaíba e Valença tiveram os maiores abusos. Em Valença um carro foi flagrado a 206Km/h e em Parnaíba outro veículo à 157Km/h. O trabalho foi feito como parte de uma pré-operação à Semana Santa.

Fotos: PRF-PI

Por Daniel Santos