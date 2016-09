PRF: 60% das pessoas conduzindo veículo sem CNH são motociclistas

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) divulgou na manhã desta terça-feira (06/09) dados sobre pessoas conduzindo veículos sem a CNH. Do total de pessoas flagradas, 63,41% são motociclistas, o que é preocupante, uma vez que a motocicleta é um tipo de veículo que deixa seus ocupantes mais vulneráveis, já que possuem menor capacidade de proteção.

A infração está prevista no artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/1997, sendo de natureza gravíssima, com valor da multa triplicado, ou seja, no valor de R$ 574,62.

Além disso, o veículo fica retido até a apresentação de condutor habilitado. É bom lembrar que, a partir de novembro, quando passará a valer o novo valor das multas de trânsito, em cumprimento ao estabelecido na Lei 13.281/2016, esta infração terá multa de R$ 880,41.

VEJA OS NÚMEROS

Pessoas flagradas conduzindo veículos sem possuir CNH, em BR´s do Piauí (total):

2014 – 6.957

2015 – 7.634

2016 – 3.453

Quantidade de motociclistas flagrados conduzindo motocicleta sem possuir CNH:

2014 – 4.756 (68,36%)

2015 – 5.074 (66,46%)

2016 – 1.910 (55,31%)

Fonte: 180graus