Previsão de chuvas acima da média no norte do PI em abril

O mês de abril deve registrar chuvas intensas no Piauí, principalmente no norte do Estado, assim como tem ocorrido nos últimos dois meses, quando o volume de água ficou acima da média. A informação é da gerente de Hidrometeorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sônia Feitosa.

“As chuvas que caíram no Piauí em fevereiro e março ficaram entre normal a acima da média e a tendência é que em abril esse comportamento se mantenha, exceto na região sul, onde teremos pouca precipitação. O semiárido piauiense deve continuar com pouca chuva, tanto em abril como em maio, quando comumente se encerra o período chuvoso no Estado”, afirma a meteorologista.

Teresina, que está localizada no centro-norte, segue com grande volume de água durante este mês. “Nos próximos dias, principalmente na sexta-feira (07/04), deve chover bastante, especialmente à tarde e à noite. A intensidade diminui no fim de semana e volta a aumentar a partir do dia onze, quando é esperada muita chuva, com ocorrência de fortes ventos e trovoadas. O que explica essa grande intensidade na capital, assim como em boa parte do Piauí, é a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), zona de encontro dos ventos que vêm do Nordeste e Sudeste e formam nuvens carregadas”, acrescenta Sônia Feitosa.

No Piauí, a média anual é de 1.036,0 mm de chuva, assim distribuída: Na região central a média é de 1.050,0 mm anuais; No Norte, é de 1.321,7 mm; E na região Sul, a média anual é de 736,3 mm de chuva.

Fonte: CCOM