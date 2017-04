Previsão aponta Semana Santa com chuvas no Piauí

Durante a Semana Santa, o tempo em todo o Piauí estará parcialmente nublado com chuva no Centro-Norte e Norte do estado a qualquer hora do dia, é o que aponta as previsões meteorológicas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semar). Isso, considerando que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua atuando favorável às chuvas no estado.

No Sudoeste, nos dias 13,14,15 e 16, as chuvas estarão acompanhadas de trovoadas com acumulados significativos em algumas áreas. A temperatura mínima prevista é de 22°C e máxima de 35°C.

No sábado (15), o Extremo Sul do Piauí estará ensolarado e sem chuvas. Já para o litoral, a previsão para os dias 14,15 e 16 é de sol entre nuvens com chuva a qualquer hora do dia. Em Teresina, predominância de sol entre nuvens, calor com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva rápida no fim do dia.

Em todo o estado, a previsão no domingo (16) é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva rápida no Norte e Centro-Norte. Nas demais áreas, sol com aumento de nebulosidade e chuva rápida em parte do setor oeste.

Fonte: CCOM