‘Prévia’ do PIB já acumula queda de 5,65% em um ano

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma “prévia” do PIB (Produto Interno Bruto) caiu 0,09% em julho, na comparação com o mês anterior, informou o BC nesta segunda-feira (19). A comparação é feita já descontando as diferenças sazonais entre os meses de junho e julho.

O resultado é pior que o esperado por analistas consultados pela agência de notícias Reuters, que previam crescimento de 0,25%.

Na comparação com julho de 2015, o indicador registrou tombo de 5,2% e, em 12 meses, acumula queda de 5,65%.

IBC-Br

O indicador do BC é visto pelo mercado como uma antecipação do resultado do PIB. Ele é divulgado mensalmente pelo Banco Central, enquanto o PIB é divulgado a cada três meses pelo IBGE.

O IBC-Br serve de base para investidores e empresas adotarem medidas de curto prazo. Porém, não necessariamente reflete o resultado anual do PIB e, em algumas vezes, distancia-se bastante.

O indicador do BC leva em conta a trajetória das variáveis consideradas como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (agropecuária, indústria e serviços).

A estimativa do IBC-Br incorpora a produção estimada para os três setores, acrescida dos impostos sobre produtos. O PIB calculado pelo IBGE, por sua vez, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante certo período.

Fonte: Uol