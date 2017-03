Presidente do TJ-PI anuncia melhorias para Comarca de Parnaíba

O Presidente do TJ-PI, Desembargador Erivan Lopes, participou na manhã desta segunda-feira (20/03), de reunião com o Conselheiro do CNJ, advogado Norberto Campelo, com o presidente da OAB-PI, Chico Lucas e demais advogados da região Norte do estado.

Na pauta, a apresentação de demandas por parte da advocacia com relação à ausência de uma melhor prestação jurisdicional nas Comarcas do norte do Piauí, sobretudo, em Parnaíba e Cocal.

Após ouvir os relatos, o Presidente do TJ-PI, que estava acompanhado dos juízes auxiliares da Presidência, Antonio Oliveira e Manoel Dourado, fez algumas ponderações e se comprometeu a ter uma atenção especial quanto aos pleitos apresentados. Ele apresentou também algumas ações que já estão sendo realizadas e outras que serão implementadas no sentido de melhorar a prestação o atendimento da Justiça na Comarca de Parnaíba.

“Primeiramente vamos fazer o cálculo para sabermos se por meio dos critérios objetivos se justifica a criação de uma vaga de juiz auxiliar. Isso é feito a partir da média de processos distribuídos nos últimos três anos. Também faremos um estudo sobre a redistribuição de competências, porque pela sistemática atual algumas Varas estariam sobrecarregadas de processos e ouras com déficit. Assumimos o compromisso ainda de fazermos um esforço concentrado para que mais processos sejam julgados. Neste sentido vou demandar junto à Justiça Itinerante para que nas folgas sejam encaminhados para Parnaíba juízes leigos e conciliadores no intuito de reduzir o acervo no Juizado Especial. Outro compromisso que assumimos foi o de publicarmos todas as pautas de audiências dos juízes do Piauí no Portal da Transparência. E por fim, vamos estudar a possibilidade de antecipar a instalação do Processo Judicial Eletrônico (PJ-e) naquela Comarca, que está previsto apenas para o final do ano”, destacou o Presidente Erivan Lopes.

Fonte: TJ-PI