Presidente da Fecomércio visita o prefeito Mão Santa

Na manhã da última quinta-feira (13), o empresário e presidente do Sistema Fecomércio, Valdeci Cavalcante, visitou o prefeito Mão Santa em seu gabinete. Os dois trocaram conhecimentos e falaram sobre alguns projetos futuros para a cidade de Parnaíba.

Logo em seguida, Cavalcante participou de um almoço com empresários do setor turístico no Rios Restaurante, no Complexo Turístico do Porto das Barcas.

Em entrevista, Valdeci diz ter se preocupado muito com Parnaíba, e que o sistema está construindo um complexo empresarial que será o maior orgulho do povo parnaibano. O projeto deverá ser uma inovação no visual arquitetônico da cidade, trazendo uma mistura de obra moderna e clássica.

“Essa é uma obra que todos que passarem em frente, terão que parar para fotografar, de tão bela que vai ser”, disse Valdeci.

A obra citada pelo empresário será situada na Br-343, no sentido Luís Correia, onde ficará localizado o Senac. Será o maior prédio do Senac no Piauí. “30 mil alunos serão atendidos por ano em várias áreas”, disse ainda Dr. Valdeci.

Valdeci informou também que o Sistema Fecomércio está construindo o maior Tobo água do estado e talvez o maior do país, em Luís Correia. Além disso, o sistema está trabalhando em todo o estado com grandes obras. Em várias cidades do Piauí, os maiores prédios são da Fecomércio.

Fonte: Blog B. Silva