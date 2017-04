Prefeitura inaugura escola de administração pública para capacitar colaboradores

Em Parnaíba foi inaugurada a escola municipal de administração pública em evento realizado no auditório da Prefeitura noite desta sexta-feira (07/04). A escola deve atender os anseios dos servidores públicos municipais oferecendo cursos de capacitação dos mais diversos tipos com 20, 30 e até 40 horas. Os cursos devem acontecer uma vez por mês com garantia de certificados.

O evento contou com a presença do Prefeito Mão Santa, Deputada Estadual Juliana Falcão, Presidente da Câmara Municipal de Parnaíba Geraldo Alencar, diretor de assuntos econômicos da FIEP Freitas Neto, diretor da escola de administração pública Marcus Vinícius, secretários e reuniu ainda colaboradores da gestão Mão Santa, e público interessado.

O Prefeito Mão Santa destacou o trabalho que será desenvolvido pela a escola dizendo que a população será melhor atendida com os servidores capacitados e preparados para atender. Freitas Neto foi o palestrante da noite e disse não ter conhecimento de outra escola desse tipo no Piauí e se existe; trabalha de forma tímida.

“No passado nós já tivemos curso de graduação na universidade federal e hoje não temos administração pública na federal o que torna essa escola inaugurada hoje ainda mais especial porque além de enriquecer o currículo do servidor o cidadão é quem ganha com melhores serviços”. Conclui Freitas Neto.

“Os cursos também terão certificação digital e no site da prefeitura já temos oito cursos que estão sendo oferecidos, além de dois que foram solicitados pela secretaria de trânsito e pela coopertranp a cooperativa do transporte alternativo”. Disse Marcus Vinícius diretor da escola.

Questionado sobre possíveis parcerias para capacitação de servidores de municípios vizinhos o diretor disse ser viável a curto prazo tendo em vista que a princípio os cursos serão ofertados para a prefeitura de Parnaíba.

Por: Denílson Freitas/Blog do Pessoa