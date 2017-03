Prefeitura é multada por interromper rio que abastece Lagoa do Portinho

A Secretária Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR), multou o município de Bom Princípio do Piauí pela construção de uma estrada vicinal, na zorna rural, que corta o rio Marruás em cinco trechos. O fato é que o rio é um flúmen que abastece a Lagoa do Portinho, no município de Parnaíba.

Após uma vistoria da Semar foram constatadas ainda irregularidades como danos a vegetação nativa de área de preservação e utilização de piçarra adquirida de forma clandestina, logo sem autorização ou licenciamento. A multa apresentada pela SEMAR foi de R$ 100 mil.

Segundo Waneska Vasconcelos, auditora fiscal ambiental da SEMAR, a prefeitura de Bom Princípio tem vinte dias para recorrer, inclusive com um termo de ajuste de conduta e um termo de compromisso de recuperação dos danos causados. O prefeito Apolinário Costa disse que tem licença ambiental e que a construção não atrapalha a passagem da agua rumo a Lagoa do Portinho.

Informações TV Meio Norte