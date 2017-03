Prefeitura drena áreas alagadas após fortes chuvas

Visando reduzir o impacto das fortes chuvas que caíram em Parnaíba na madrugada de sexta-feira, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, realizou neste sábado (18) a drenagem das áreas alagadas.

Foram utilizados dois caminhões pipa equipados com bombas de sucção para retirar a água que fica acumulada na região conhecida como campo do carpina no bairro Piauí, bem como no “piscinão” e também no bairro São José.

De acordo com a secretária de Infraestrutura, Maria das Graças Nunes, durante todo o final de semana haverão equipes de plantão para agir em casos de novos alagamentos. “Na segunda-feira tomaremos outras medidas de engenharia para reforçar pontos críticos”, explicou a secretária.

A Prefeitura de Parnaíba informa ainda que já iniciou os reparos em locais que acabaram destruídos por conta da enxurrada, a exemplo da Avenida São Sebastião e bairro Nossa Senhora de Fátima.