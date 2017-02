Prefeitura de Parnaíba realiza o baile de carnaval dos idosos

A Prefeitura de Parnaíba, através da Secretária do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDESC realizou na tarde dessa sexta-feira (24/02), na quadra da Escola Roland Jacob, o baile carnavalesco dos idosos.

O baile dos idosos abriu oficialmente o período momesco de Parnaíba. Os idosos, que são assistidos pela SEDESC, tiveram seu momento de alegria, descontração e folia nessa sexta-feira (24/02), com a presença da primeira dama do município, Adalgisa Moraes Souza, do prefeito Mão Santa, do ex-governador e presidente da FIEPI, Zé Filho e de várias outras autoridades da política local de nossa cidade.

Além de uma oportunidade ímpar de descontrair e cair na folia com os amigos, os nossos idosos participaram de um concurso para a eleição do rei, rainha, princesa e passista dos idosos do carnaval de Parnaíba.

A animação do baile dos idosos ficou por conta da Banda Municipal Simplício Dias da Silva que relembrou velhos sucessos dos carnavais de outrora. “É gratificante vir aqui todos os anos e relembrar marchinhas da época que éramos jovens”, declarou Elza, atendida pelo CRAS do bairro Mendonça Clark.

O senhor Antônio Reis, do São Vicente de Paula, foi escolhido rei. D. Maria Elza, do Mendonça Clark, foi escolhida a rainha. Francisca Cardoso foi escolhida a princesa e o Sr. Valdercio, da Baixa da Carnaúba, foi escolhido o passista do carnaval dos idosos.

O rei do carnaval dos idosos, Antônio Reis, que participa há anos do carnaval, mesmo sendo portador de deficiência e necessitar do uso de muletas, era um dos foliões mais animados. Mesmo precisando ser amparado, ele não perde o pique e participa intensamente das atividades. Tamanha dedicação lhe rendeu o título de Rei dos idosos do carnaval 2017.

Todos os vencedores receberam faixas, coroas e presentes das mãos da primeira dama, Adalgisa Moraes Souza, do prefeito Mão Santa e do ex-governador e presidente da FIEPI, Zé Filho.

