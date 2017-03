Prefeitura de Luís Correia realiza teste seletivo com mais de 200 vagas

A Prefeitura Municipal de Luís Correia-PI, através do Crescer Consultorias, lançou nesta sexta-feira (24) o Edital nº 001/2017 que prevê Teste Seletivo para provimento de mais de 200 vagas para cargos temporário no Quadro de Pessoal da Prefeitura, por meio de Prova Objetiva para todos os cargos.

As Inscrições serão feitas via internet no endereço eletrônico www.crescerconcursos.com.br no período de 24 de março a 03 de abril de 2017.

Salário varia de R$ 937,00 a R$ 6.550,00. A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental (completo/ incompleto) R$ 50,00 cargos de nível médio R$ 63,33 cargos de nível superior e professor R$ 107,50.

Clique aqui e veja o EDITAL e outras informações sobre o testes seletivo.

As provas serão realizadas em Luís Correia no dia 09 de abril e o resultado será divulgado no dia 02 de maio deste ano.

Fonte: Jornal da Parnaíba