Prefeitura convoca ultrassonografistas para trabalho

Foi publicada no Diário Oficial do Município de Parnaíba, na data da última quinta-feira (16), a convocação de seis médicos ultrassonografistas. Os convocados foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado, no edital de N° 001/2016 e têm até o dia 07 de abril para se apresentarem na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na rua Itaúna, número 1434, no bairro Pindorama.

Segue abaixo a relação dos profissionais convocados no Edital de N° 001/2016:

Médicos ultrassonografistas para lotação a critério da administração:

Valdênia Nogueira Dias

Gustavo Coimbra Gonçalves

Médicos ultrassonografistas para lotação na Estratégia de Saúde da Família:

Pietro Rodrigo Almeida e Sousa

Ivamara Almeida de Carvalho

Cecília Freitas de Araújo Mota

Isabella Gualberto Lopes de Alencar

Fonte: Ascom PMP