Prefeitura anuncia expansão dos cemitérios em Parnaíba

Após visitar os sete cemitérios do município e detectar problemas em todos eles, como pouco espaço a ser ocupado, o prefeito Mão Santa anunciou mudanças. A principal medida será estudar a ampliação no bairro Alto Santa Maria e do Cemitério Santana, no bairro Piauí.

Durante as andanças, Mão Santa encontrou o funcionário Valdir Gomes da Silva, mais conhecido como Didi, que por longos anos presta serviços fúnebres ao município e o nomeou como chefe geral dos cemitérios.

“Essa é nossa primeira visita. Estamos vendo os problemas existentes para podemos elaborar mudanças e uma das principais delas é quanto ao espaço. Temos pouca terra e o município irá expandi-las. Vou trabalhar para dar tranquilidade àquele local que inevitavelmente será a última morada de todos nós”, disse.

O gestor visitou os cemitérios do Alto Santa Maria, Igualdade, São Sebastião, Ilha de Santa Isabel, Frei Higino, Santana e Catanduvas. Questionado sobre a possibilidade de ser construído um novo cemitério na cidade, Mão Santa disse que a prioridade é ampliar o espaço dos que já existem. No entanto, se for preciso, ele construirá mais um sepulcrário.

Fonte: PMP