Prazo para inscrição de novos atletas termina essa semana

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) alerta os clubes participantes do Campeonato Piauiense de Futebol de 2017 para o prazo de inscrição de novos atletas. De acordo com o Departamento de Registro da FFP, os clubes que ainda pretendem contratar novos jogadores para disputar o campeonato, precisam entrar com o pedido de regularização junto ao departamento até a próxima quarta-feira (29).

- Para que os novos atletas possam disputar o Campeonato Piauiense eles precisam estar inscritos e publicados do BID da CBF até a próxima sexta-feira (31). Como a CBF dá um prazo de até 48h para que os nomes sejam incluídos no seu BID, é importante que os dirigentes dos clubes fiquem atentos e procure o departamento de registro o quanto antes para a regularização de seus atletas – disse Anderson Sousa, diretor de registro da FFP.

O prazo está estipulado no Art. 4º, §1º do Regulamento do Campeonato Piauiense de Futebol Profissional da 1ª Divisão de 2017, que diz que “o prazo final para publicação no BID de novos atletas no Campeonato será o último dia antes do início da segunda rodada do 2º turno”.

O returno do Campeonato Piauiense de Futebol de 2017 começa nesta segunda-feira (27), com o duelo entre Flamengo x 4 de Julho, às 20h, no Lindolfo Monteiro. A segunda rodada do estadual, que é quando todos os jogadores já deverão estar inscritos e publicados no BID da CBF, começa a ser disputada no dia 1º de abril.

Fonte: ASCOM FFP