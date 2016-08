Pós-graduação: Lato Sensu ou Scrictu Sensu?

Após a conclusão do curso superior ou da graduação, você pode ingressar em cursos de pós-graduação. A especialização é um curso de qualificação profissional que especializa o graduando em área específica e lhe confere ao final um diploma de no mínimo 360 horas, que é do tipo Lato Sensu. Para sua conclusão é preciso redigir uma monografia. De modo geral, a especialização não garante o acesso ao doutorado, contudo, há exceções, pois alguns programas de doutorado aceitam com agregação de experiência profissional. Esta pós não faz parte do Sistema Regular de Ensino no Brasil, não sendo avaliada pelos sistemas Capes e CNPq.

O curso de MBA (Master Business Administration) significa mestrado em administração de empresas em diversos países, porém, no Brasil ele é enquadrado como “Especialização”.

O Sistema Regular de Ensino no Brasil é composto apenas pelas modalidades de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado, os quais concedem Grau Acadêmico (Mestre ou Doutor), que é do tipo Stricto Sensu, constituindo processos de capacitação mais demorados. Há a formulação de um problema inédito em pesquisa. Os cursos Stricto Sensu objetivam a produção de dissertações e teses.

Atualmente muitas pessoas estão recorrendo a cursos de pós-graduação a distância. É preciso se informar se o curso é credenciado pelo MEC, assim como a instituição e quais as possibilidades para assistir aula. Em alguns cursos há aula via internet e/ou presencial fora do país, em outros, há apenas defesa da tese ou monografia em território estrangeiro.