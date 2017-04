Porto das Barcas poderá ter centro administrativo do estado, diz Zé Hamilton

O deputado estadual José Hamilton (PTB) foi o entrevistado desta sexta-feira (07) no Jornal da Costa Norte. Ele falou sobre o projeto de revitalização do Porto das Barcas, aprovado na última quinta-feira durante reunião com o governador Wellington Dias, o secretário de Cultura, Fábio Novo, e a ouvidora-geral do estado, Soraya Castelo Branco.

O primeiro passo, segundo o deputado, é a retomada do Porto das Barcas por parte do Governo do Estado, que cedeu o complexo à Associação Comercial de Parnaíba – ACP. “A questão está judicializada, através de ação movida pelo presidente da Fecomercio-PI, Valdeci Cavalcante, que pede o fim da cobrança de aluguel dos permissionários, além da devolução da área ao estado”, explicou Zé Hamilton.

Após recuperar o espaço, o deputado destacou que a ideia é a criação de um centro administrativo para aglutinar as representações dos órgãos do Executivo Estadual em Parnaíba. “O governador tem a intenção de juntar esses órgãos em um pequeno centro administrativo, mantendo os pontos comerciais que existem e preservando o espaço que já pertence à ACP, o auditório, etc.”, afirmou.

Ponte Simplício Dias

Zé Hamilton falou ainda sobre a recuperação da Ponte Simplício Dias, que está com o processo licitatório concluído. “A ordem de serviço deve ser assinada nas próximas semanas. Não estou aqui pra anunciar que tudo vai ser resolvido do dia para a noite, pois não vai. Mas vou ficar em cima do governador e cobrar. Até porque ele (Wellington Dias) tem mostrado interesse em resolver essas questões”, pontuou.

Candidatura a reeleição e mudança de partido

Quando o assunto passou a ser política, o deputado foi questionado se pretende ser candidato a reeleição no próximo ano. “Não consigo acreditar nessa reforma política da forma como estão querendo fazer. Então vai depender do que for definido”, argumenta. Sobre a possibilidade de deixar o PTB para filiar-se ao PP, a convite do senador Ciro Nogueira, Zé Hamilton disse: “Eu me sentiria bem em qualquer um (partido), mas eu gosto do 14 (número do PTB). Lá na frente, se Deus quiser, eu ainda tenho vontade de dizer 14 neles e pronto”.