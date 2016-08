População de Parnaíba cresce 3% e chega a 150 mil

O IBGE divulgou nesta terça-feira (30) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016. Segundo os dados, a população de Parnaíba já chegou a marca dos 150.201 habitantes.

O último censo, realizado no ano de 2010, revelou que a população do segundo maior município do Piauí era de 145.705 habitantes. Significa dizer que, de lá para cá, o número de residentes em Parnaíba cresceu em 3%, ou seja, menos de cinco mil pessoas.

As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição nos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. Estima-se que o Brasil tenha 206,1 milhões de habitantes.

