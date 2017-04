Ponte que liga Piauí ao Ceará está bloqueada por danos

A Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba interditou a Ponte do Retiro por volta das 10hs desta quarta-feira (19/04) por conta de avarias na estrutura localizada no Km 99 da BR-402, na divisa dos Estados do Piauí e Ceará. A ponte cedeu impossibilitando a travesseia de grandes veículos.

Embora os órgãos competentes de ambos os Estados tenham sido comunicados, não há previsão para a liberação da via, que está acessível somente para motocicletas, bicicletas e pedestres. A rodovia liga Parnaíba (PI) às cidades de Chaval, Barroquinha, Camocim, Granja, Jericoacoara e acesso a outras cidades do estado do Ceará.

Alternativas de deslocamento de Parnaíba (PI) ao Ceará:

1 – Parnaíba (PI) – Cocal (PI) – Viçosa (CE) – Chaval (CE) – Camocim (CE);

2 – Parnaíba (PI) – Cocal (PI) – Viçosa (CE) – Tianguá (CE) – Sobral (CE) – Fortaleza (CE).

Informações da PRF/Parnaíba

Por Daniel Santos