Política Parnaibana a partir de 1950 – Parte XIII

PARNAIBANOS QUE GOVERNARAM O ESTADO DO PIAUÍ

A) GOVERNADOR FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS RODRIGUES

Iniciou a carreira política elegendo-se deputado federal pela UDN (1951-1955). Outros mandatos de deputado federal, agora pelo PTB: 1955-1958, 1963-1967, 1968-1971 (cassado pelo AI-5/1968). Governador do Estado do Piauí (1959-1962) e Senador da República (1987-1994).

A candidatura de Chagas Rodrigues ao Governo do Estado em 1958 foi lançada quando faltava um mês para a realização das eleições, em razão do desastre automobilístico que ceifou a vida de Demerval Lobão Veras e de Marcos Parente, candidatos pelas oposições a Governador e a Senador respectivamente. Chagas Rodrigues e Joaquim Parente foram os substitutos dos candidatos falecidos.

Principais realizações:

- criação da Companhia de Desenvolvimento Econômico (CODESE)

- construção de pontes de concreto armado sobre os rios Maratoan, Longá e Gurgueia

- construção de rodovias

- construção do edifício de 4 pavimentos do DER em Teresina

- montagem do novo Centro Telefônico de Teresina

- constituição de Telefones do Piauí S.A.-TELEPISA

- reaparelhamento do Diário Oficial

- construção do Abrigo São Francisco para atender tuberculosos

- construção do Abrigo Santa Teresinha e do Abrigo São Vicente para atender idosos

- instituição do “Sopa do Pobre”

- estadualização do Ginásio Parnaibano (Colégio Estadual Lima Rebelo)

- estadualização da Escola Normal Francisco Correia

- luta pela construção da Barragem Hidroelétrica de Boa Esperança.

B) GOVERNADOR ALBERTO TAVARES SILVA

Sua candidatura em 1971 ao Governo do Estado por meio de eleição indireta começou a ser construída em Fortaleza através do Coronel Virgílio Távora , Governador do Estado do Ceará, sendo consolidada em Parnaíba, com o apoio de quase todos os grandes líderes políticos, independentemente de filiação partidária.

A união dos políticos parnaibanos em torno de Alberto Silva foi correta e produziria bons frutos. Ele já havia administrado satisfatoriamente a cidade por duas vezes e como diretor da CENORTE, sediada em Fortaleza, trouxe para Parnaíba a energia elétrica de Paulo Afonso, antecipando-se à solução definitiva, a energia de Boa Esperança.

Nas eleições diretas de 1986, Alberto Silva derrotou Antônio de Almendra Freita Neto, assumindo novamente o Governo do Estado do Piauí.

No livro PERSONALIDADES ATUANTES DA HISTÓRIA DE PARNAÍBA ONTEM E HOJE, de Aldenora Mendes Moreira (Parnaíba, Edição da autora, s/d., p. 166/167) foram elencadas as principais realizações nos dois períodos em que Alberto Silva governou o Estado do Piauí (1971=1975 e 1989-1991):

- Implantação da reforma de ensino

- Ampliação da rede escolar

- Edição e reedição de obras literárias de autores piauienses,

- Construção de hospitais

- Reforma do Hospital Getúlio Vargas e sua transformação em Centro Integrado de Medicina, sem similar no Norte do Brasil

- Interiorização da Assistência Médica e Odontológica

- Construção de rodovias federais e estaduais: Transpiauí, Vale do Babaçu e ligação de Luís Correia a Cristalândia

- Construção do Estádio de futebol Alberto Tavares Silva, o “Albertão”, em Teresina

- Reforma do Hotel Piauí e do Palácio de Karnak (Sede do Governo), em Teresina

- Ampliação e reforma do Theatro 4 de Setembro, em Teresina

- Construção do Monumento aos Heróis da Batalha do Jenipapo, em Campo Maior, e instituição do Museu do Jenipapo

- Criação do Centro Materno-Infantil, em Parnaíba

- Criação da Companhia de Distritos Industriais do Piauí –CODIPI

- Implantação do Projeto Piauí

- Criação da Empresa Piauiense de Turismo – PIEMTUR

- Criação da Secretaria de Indústria e Comércio

- Ampliação da rede elétrica e da sede de abastecimento de água, no Estado

- Implantação domiciliar da rede de esgoto, em Teresina

- Fomento à agricultura e à pecuária

- Implantação do sistema de comunicação via EMBRATEL , e da televisão

- Criação do Parque Zoobotânico de Teresina

- Construção de casas populares

- Instituição da Ordem Renascença do Piauí

- Construção do Monumento à Imperatriz Teresa Cristina, uma Homenagem da Capital à ilustre mulher que lhe deu o nome

- Criação da Secretaria de Cultura do Estado

- Posse do terceiro Arcebispo do Piauí, Dom José Freire Falcão

- Assinatura do Convênio com o Governo Federal, para a construção da penitenciária agrícola de Teresina, Penitenciária Major César Oliveira

- Criou o Instituto de Educação, em Teresina

- Construção de aeroportos no interior do Piauí

- Implantação do Metrô, em Teresina

- Criação do Parque de lazer – POTYCABANA, em Teresina.

- Construção da Maternidade Evangelina Rosa, em Teresina

C) GOVERNADOR MÃO SANTA

Nos anos 70 Parnaíba conviveu com a forte liderança política de duas famílias que já pontificavam a partir dos anos 40: João Tavares Silva Filho e Alberto Tavares Silva, Francisco das Chagas Caldas Rodrigues e José Alexandre Caldas Rodrigues.

Foi nessa década que os irmãos Antônio José de Moraes Souza e Francisco de Assis de Moraes Souza (Mão Santa) começaram a consolidar grande liderança em Parnaíba , sendo eleitos sucessivas vezes para cargos relevantes na cidade e no Estado ao longo da carreira política. Mão Santa mais espontâneo e popular; Antônio José, mais cauteloso e cerebral.

Na campanha de 1994 para o Governo do Estado, Mão Santa foi vitorioso no segundo turno contrariando todos os prognósticos. O candidato adversário foi o deputado federal Átila Lira, apoiado pela maioria dos caciques políticos piauienses.

Reeleito em 1998, Mão Santa assumiu pela segunda vez o cargo de Governador, tendo o mandato cassado pela Justiça Eleitoral em novembro de 2001, por abuso de poder econômico na campanha. Foi substituído no cargo por Hugo Napoleão do Rego Neto, derrotado na referida eleição.

Principais realizações de Mão Santa nos dois períodos em que governou o Estado:

- aquisição do prédio para instalação da Academia de Polícia Militar do Estado do Piauí

- execução do Projeto “Sanear” em Teresina

- criação do Programa “Sopa na Mão”

- criação de novos cursos na UESPI

- construção e recuperação de estradas

- construção de postos de saúde

- construção e asfaltamento de ruas e avenidas

- recuperação e construção de estradas de rodagem

- instituição do “Luz Santa”

D) GOVERNADOR ANTÔNIO JOSÉ DE MORAES SOUZA FILHO

Antônio José de Moraes Souza Filho (Zé Filho) assumiu o Governo do Estado em 04-04-2014, como sucessor de Wilson Nunes Martins , que havia renunciado para candidatar-se a Senador, permanecendo no cargo até 31-12-2014.

Principais realizações no curto período de mandato:

- início da recuperação e duplicação da estrada para a Pedra do Sal

- asfaltamento de ruas e avenidas em Parnaíba e em outros municípios

Antônio José de Moraes Souza Filho foi deputado estadual em duas legislaturas, prefeito de Parnaíba e é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí.

Por Alcenor Candeira Filho