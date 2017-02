Policiamento aéreo faz segurança de foliões no carnaval

O auxílio, as equipes terrestres, está na prioridade do Batalhão Tático Aéreo Policial, o BTAP, que assegura apoio ao policiamento militar ostensivo do Piauí. Desde 2002 que esse grupamento especializado existe no Estado do Piauí e se utiliza do vetor aéreo, ou seja, esse helicóptero, para as missões de segurança pública.

Josuer Saraiva e Silva, tenente coronel da Polícia Militar, informou que o Batalhão Tático Aéreo Policial está em expansão é que Parnaíba é uma das cidades que estão no planejamento de contar com um Grupamento Tático Aéreo Policial Militar.

O BTAP tem sobrevoado pelo litoral do Piauí, mais precisamente nos municípios de Luís Correia, Parnaíba e Cajueiro da Praia, um trabalho próprio de prevenção e repressão da criminalidade durante o período movimentado por conta do carnaval. O Batalhão Tático Aéreo Policial é uma estratégia importante em buscas e salvamentos, mapeamento de áreas, fiscalizações, controles aéreos, entre outras ações de segurança.

Por Daniel Santos