Policial à paisana rende jovem após assalto, em Parnaíba

Na porta de casa, Francisco Martins, 26 anos, foi surpreendido pelo anúncio de um assalto por um jovem armado de faca e que lhe exigiu o aparelho celular. O roubo aconteceu por volta das 20h30 de terça-feira (30/08) no Conjunto Igaraçu, Bairro Rodoviária, em Parnaíba.

Após a conclusão do roubo e o alarde de Francisco, a vizinhança reagiu e correu atrás do assaltante. O sargento Alexandre Nascimento, que estava em casa, investiu no sentido de capturar o acusado e conseguiu detê-lo, em frente a uma oficina de automóveis, na Avenida Pinheiro Machado. O jovem foi identificado como Gerson Breno Amorim da Silva, 18 anos, e com ele foi apreendido o celular da vítima e a faca utilizada no crime.

O sargento Alexandre solicitou apoio da Força Tática; pois não estava de serviço, mas interveio. Uma guarnição comandada pelo sargento Rivelino, tendo como patrulheiros o cabo Ledir, e os soldados Ducivaldo e Teles, foi até o local e conduziu Gerson Silva para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos