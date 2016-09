Polícia Militar prende homem com arma de fogo após denúncia

Após uma denúncia anônima, o Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, prendeu Gilmar Barbosa da Silva, 47 anos, mais conhecido “Goiano”, por volta das 16h30 desta quinta-feira (01/09) no Bairro Planalto, em Parnaíba. Os policiais do Serviço Reservado foram até a casa e, após uma vistoria, encontraram um revólver de calibre 38 com 15 munições intactas dentro de uma guarda-roupas.

Questionamento sobre a posse da arma se era para matar e quem, Gilmar disse que era devido sua casa ter sido furtada algumas vezes. Quando perguntado sobre qual o motivo de ter vindo de Goiânia para Parnaíba, afirmou que é livre para ir e vir e que está na cidade há dois anos. O homem foi conduzido a uma cela da Central de Flagrantes com a informação de que poderá pagar fiança para responder em liberdade.

Por Daniel Santos