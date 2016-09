Polícia Militar prende dois homicidas, em Parnaíba

Dois homicidas foram presos pelo Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, por volta das 09h desta segunda-feira (05/09) no Conjunto Betânia II, Bairro Piauí, em Parnaíba.

O Serviço Reservado recebeu uma solicitação do delegado da Cadeia Pública de Chaval do Ceará para que colaborasse com a prisão de um foragido, o Carlos César Aquino dos Santos, 44 anos, mais conhecido “Nego Leo”, que já matou três pessoas e esquartejou uma vítima em mais de trinta pedaços.

“Nego Leo” fugiu da prisão do Maranhão e neste final de semana fugiu da Cadeia Pública de Chaval (CE) após cerrar as grades. Contra ele há mandado de prisão. Na Central de Flagrantes relatou alguns detalhes de como matou suas vítimas.

Na oportunidade da abordagem, os policiais prenderam Francisco Cavalgante dos Santos, 26 anos, que, segundo a polícia, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas em Parnaíba e homicídio no Ceará. Na Central de Flagrantes chegaram policiais militares do Ceará, que estavam monitorando César Aquino, o “Nego Leo”, que havia sido preso na quinta-feira (18/08).

Por Daniel Santos