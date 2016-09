Polícia Militar detém dupla após invasão domiciliar e furto

Uma dupla foi presa acusada de furto qualificado por volta das 14h30 de quinta-feira (15/09) após invadir uma residência no conjunto Athayde, Bairro Igaraçu, em Parnaíba. Uma guarnição da Polícia Militar, composta pelos sargentos Kelson Alves, Gilson Alves e o soldado Miranda, receberam informação do furto e foram até o local, onde a vítima relatou, que ao chegar em casa encontrou tudo revirado e um dos invasores o ameaçou com um facão ao ser flagrado ainda na propriedade alheia. Os policiais encontram parte dos objetos em um terreno baldio.

Para ter acesso a casa, que tem cerca elétrica, os ladrões fizeram um buraco no muro. O proprietário da casa se queixou que no início da semana já teve sua casa invadida e, desta vez, isso aconteceu novamente e do mesmo jeito. Os policiais militares fizeram algumas investigações até encontrar e deter os acusados no Conjunto Dom Rufino, no Bairro Primavera.

Um dos acusados foi identificado como Jacob Batista Silva, 22 anos, e o outro um adolescente que não teve a idade informada. Quando a dupla foi apresentada para a vítima, a mesma identificou os dois de imediato. Os policiais conduziram a dupla para a Central de Flagrantes junto com os objetos furtados, onde os acusados foram apresentados por furto qualificado.

Por Daniel Santos