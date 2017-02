Polícia Militar alerta sobre segurança da casa antes de viajar

O tenente coronel Adriano Lucena, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, alertou a sociedade sobre a importância de se ter cuidado com os imóveis quando houver intenção de fazer viagens devido ao feriado de carnaval e quarta-feira de cinzas. A Polícia Militar chama a atenção para que as pessoas procurem proteger seu imóvel adotando medidas de segurança; pois casas vazias facilitam a ação de criminosos que praticam furto qualificado.

São importantes ações o desligamento de tomadas, verificação das fiações, fechamento de torneiras e do contador de água, entre outros. O tenente coronel Lucena alerta para o fechamento da casa, recomendou que alguém responsável seja comunicado, que a cerca elétrica seja verificada, que as luzes não fiquem acesas durante o dia, entre outras medidas simples que podem surtir efeito. O 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí recebeu reforço no início desta semana de Policiais da cavalaria e do Batalhão Tático Aéreo de Polícia (BTAP-PI).

Fotos: Pablo Portugal/ Reprodução TV Costa Norte

Por Daniel Santos