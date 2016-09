PM prende jovem com carro roubado e documentos falsos

A Polícia Militar, através do serviço reservado do 2º Batalhão de Policia Militar do Piauí, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, prendeu João Batista Carvalho dos Santos, 27 anos, mais conhecido “Júnior Perninha”, por volta das 15h desta sexta-feira (09/09), no Bairro Piauí, em Parnaíba, acusado de receptação.

Após denúncias os policiais militares encontraram um carro Ford/Fiesta Flex, modelo 2011, de cor preta, placas JIX 5014 Brasília (DF) com restrição de roubo e o chassi adulterado. Para respectivas averiguações foi necessário apoio da Polícia Rodoviária Federal. O carro estava sob responsabilidade de “Júnior Perninha”, que afirmou, no momento da abordagem, não ser o dono do carro. O acusado não disse aos policiais quem era o dono mesmo com a insistência.

Com Santos foram encontrados dois documentos do veiculo, ambos falsos. O acusado afirmou que desconhecia ser o carro roubado. Segundo os policiais militares do Serviço Reservado, “Júnior Perninha” já foi preso por envolvimento em um homicídio no povoado Aldeia, município de Balsas, Estado do Maranhão. O acusado foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos