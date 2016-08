PM e SEDUC buscam solução para furtos em escolas de Parnaíba

Já são praticamente uma rotina os arrombamentos seguidos de furtos nas escolas parnaibana, principalmente na rede estadual de ensino. Na Escola Jaenete Sousa, localizada no conjunto Joaz Souza, foram realizados três furtos em apenas 10 dias. As ocorrências ganharam repercussão na imprensa e a Secretaria de Educação do Piauí começou a intervir.

O tema foi tratado durante a manhã desta terça-feira (30/08) no quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar de Parnaíba. A reunião contou com a presença do subcomandante do 2º BPM, major Gerson Reis; e do diretor administrativo da SEDUC, tenente-coronel Ronald Moura. Segundo eles, a maioria dos casos acontece de madrugada. Os bandidos entram nas escolas e furtam tudo que veem pela frente. Televisão, computador, livros, dentre outros objetos.

“O que nós temos são as nossas rondas diariamente na porta das escolas. Estamos conversando com o coordenador da SEDUC, para que possamos ter uma maior presença policial nas unidades de ensino”, pontuou o major Gerson Reis, que esteve representando o comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Adriano de Lucena.

Pelos registros até aqui, nota-se que a série de furtos acontece principalmente nas escolas que não possuem vigia noturno. Sobre isso, o diretor administrativo da SEDUC informou que haverá um remanejamento de profissionais, visando sanar a problemática. Ronald Moura afirmou também que uma equipe do Pelotão Escolar será enviada para Parnaíba e ficará incorporada no 2º BPM por pelo menos 30 dias.

“O pelotão escolar em parceria com o comando de policiamento de Parnaíba irá buscar otimizar e trabalhar com aquilo que já temos. Iremos remanejar os vigilantes para os horários com maior reincidência de furtos nas escolas”, disse Ronald Moura.

Fonte: Meio Norte