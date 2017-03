PM divulga edital de retificação do concurso para soldado

O Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí e o Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí, considerando a necessidade de alterar alguns itens do Edital n° 001/2017/SEADPREV/PMPI, como a data da realização da Prova Escrita Objetiva e o cronograma de execução, em virtude de coincidência com as provas do concurso da SEDUC/PI, impossibilitando interessados de inscreverem-se em ambos os concursos públicos, tornam pública a retificação do Edital do Concurso para Soldado da PMPI, conforme link abaixo:

Retificação de edital

Além das mudanças nas datas, houve modificação dos locais de aplicação da Prova Escrita Objetiva, que será realizada exclusivamente em Teresina, assim como a etapa de saúde, o teste de aptidão física e o exame psicológico.

Nas imagens ao lado, é possível ver o Anexo I, referente ao novo cronograma de execução, e o anexo VII, que traz o quadro da quantidade de candidatos que serão classificados de acordo com a OPM e o gênero.

Fonte: 180graus