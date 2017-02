Piripiri lidera ranking de conexões em WiFi do governo

A rede de internet livre do Governo do Piauí registrou 229.865 conexões durante o mês de janeiro, segundo monitoramento realizado pela equipe técnica da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí – ATI. O destaque vai para o município de Piripiri, onde o serviço foi inaugurado recentemente pelo governador Wellington Dias, mais precisamente em dezembro, tendo em janeiro alcançado 53.486 conexões em quatro espaços públicos onde os pontos de wifi estão instalados, beneficiando a população.

Tal qual Teresina, Piripiri possui uma praça chamada Praça da Bandeira, é lá onde o estudante Adécio Filho, de 23 anos e morador do bairro Fonte dos Matos, costuma usar o sinal da rede do governo. “Olha, é muito bom porque a gente tem acesso à internet para estudar, usar o facebook, o whatsapp, eu gostei muito dessa atitude do governo”, disse o jovem, ao avaliar o wifi livre.

O taxista Mauro Andrade é mais um piripiriense usando o serviço. “O sinal [da internet] tá bom, melhorou demais e é uma coisa que beneficiou muita gente, a população de Piripiri está beneficiada”, falou.

Para o diretor-geral da Agência de Tecnologia, Avelyno Medeiros, o total de conexões em Piripiri foi uma grande surpresa. “É uma surpresa positiva, mais de 53 mil conexões em Piripiri que foi a última cidade contemplada com o projeto piloto de internet livre, então ficamos felizes com mais esse município do interior que chega para fazer parte do projeto e já com uma grande quantidade de pessoas utilizando”, conta.

Medeiros frisa serviços eletrônicos do Governo do Piauí que podem poupar o tempo dos piauienses quando acessados via web. “É importante destacarmos o uso dos serviços públicos através da internet, a gente sabe que as pessoas a usam para entretenimento, para redes sociais, para notícias, mas também temos uma grande quantidade de serviços eletrônicos que o governo fornece atualmente. Então a internet é uma forma de as pessoas poderem utilizar esses serviços, evitando deslocamentos ou que peguem fila em um órgão, isso dá uma comodidade e gera economia para cada cidadão que faz uso disso”, comenta.

O diretor cita como exemplo o Boletim Eletrônico. “Agora no carnaval isso ganha importância maior também, os piauienses que precisarem fazer algum boletim eletrônico de alguma ocorrência, de perda de documento, por exemplo, poderão utilizar esse serviço do governo do estado que estará de plantão para melhor atender durante o período do carnaval”, conclui.

Piauí Conectado

O Piauí Conectado é um projeto de rede de dados do Governo do Piauí, desenvolvido pela Agência de Tecnologia da Informação, que vai modernizar o estado e suas unidades administrativas dotando-o com uma rede de fibra ótica e demais tecnologias que vai passar inicialmente por 98 municípios contemplando a população. O projeto vai possibilitar que diversas ações como a telemedicina, internet livre, universalização do ensino

Fonte: CCOM