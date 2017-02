Pirâmide Financeira é crime e atrai muitos que caem no golpe

Ganhar dinheiro fácil é o que todos querem, no entanto longe desta realidade isso pode render muito prejuízo por conta de ser uma fraude no marketing de rede, ou seja, as pirâmides financeiras. Uma senhora, que preferiu não se identificar, afirmou que envolvida em uma Pirâmide Financeira, conseguiu lucrar rapidamente cinco mil reais; mas acabou perdendo três mil quando o esquema em Pirâmide começou a ruir.

A tendência natural é que à medida que a pirâmide caminha em projeção geométrica um número muito maior de pessoas acaba perdendo porque a corrente sempre se rompe. Isso acontece pela falta de novos integrantes para sustentar os ganhos daqueles que estão no topo do esquema.

A pirâmide financeira atrai interessados em dinheiro fácil por conta do mínimo esforço e do alto ganho em pouco tempo. Sua duração é limitada, a propaganda é feita por meio de assembleias e treinamentos para impressionar potenciais interessados. Esse tipo de crime lesa muitas pessoas e deve ser coibido. Segundo Eduardo Ferreira, delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia de Civil de Parnaíba, informou que alguém que for vítima deve procurar denunciar o crime.

A prática de pirâmide é enquadrada como um crime contra a economia popular tipificado no inciso IX, art. 2º, da Lei 1.521 de 1951: “obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos”. A previsão é de multa e até dois anos de detenção. Essa pena pode ser convertida em prestação de serviços comunitários ou pagamento de cestas básicas.

Lista de Pirâmides Financeiras mais conhecidas:

MYNETS CLUB

GO-LIBERTY

D9 CLUBE

ALIANÇA ON LINE

FUEL AGE

WOLKEBCLUB

7BEEGOO

PRIME SYSTENS

COOPER PRIME

DISCOVERY MUNDI

PAYDIAMOND

K1 VIVA O EXTRAORDINÁRIO

MANDALA

TELEXBIT

DIVVEE SOCIAL

PHONER

INTINITYBTC

TELEXFREE

MISTER COLIBRI

Por Daniel Santos