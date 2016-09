Piauí registra queda de homicídios no mês de agosto

O levantamento feito no mês de agosto pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) aponta uma redução nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no estado do Piauí. Os dados mostram uma queda de 5,77% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, são 49 casos registrados neste ano contra 52, em 2015. Os CVLIs incluem homicídios dolosos, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídios e estupro seguido de morte.

No interior, 29 casos foram registrados contra 22, neste ano, contabilizando uma queda de 24,14%. Em Teresina, a mesma modalidade teve um aumento 17,39% comparando com o mesmo período do ano passado.

O secretário de Estado da Segurança, Fábio Abreu, acredita que o planejamento das ações preventivas aumenta o combate à violência nos municípios. “Nossa meta é continuar com as investigações, operações integradas e o trabalho ostensivo para coibir os crimes no estado. O foco é melhorar toda a estrutura de trabalho para que outras áreas também tenham essa redução”, disse o gestor.

Para o coordenador do Núcleo Central de Estatística e Análise Criminal (Nuceac), delegado João Marcelo Brasileiro, a queda se dá pelo crescimento nas ações de combate à criminalidade de maneira preventiva e integrada envolvendo as polícias Civil e Militar. “O mapeamento constante desses crimes permite uma intervenção rápida e cirúrgica nos municípios críticos, fazendo com que as ações integradas desenvolvidas pelas polícias Civil e Militar possam agir na prevenção e repressão dos homicídios”, disse o coordenador.

