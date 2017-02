Piauí registra crescimento de 32% na abertura de empresas

Em 2017, o Piauí continua a crescer. Durante o primeiro mês do ano, a Junta Comercial do Estado do Piauí registrou a constituição de 1.599 empresas. O quantitativo é 32% maior que o total registrado no mesmo período em 2016, retrato da evolução empresarial do estado.

Entre as empresas abertas, os Microempreendedores Individuais (MEI) seguem com o maior número de constituições, com 1.138 empresas abertas, o que representa 71% do total.

Segundo a presidente da Jucepi, Alzenir Porto, essa maioria se deve à facilidade de constituir e manter um Microempreendedor Individual. “O MEI tem muitas vantagens, o empresário sabe exatamente o valor de impostos que pagará mensalmente, com as isenções garantidas por lei, o empreendedor pagará até R$ 50”, diz a gestora.

O número de extinções de empresas também trouxe um dado positivo, em janeiro de 2016, 103 empresas foram fechadas e em 2017 foram registradas apenas 76 baixas de registros empresariais. O que quer dizer menos empresas fechando e mais empregos sendo gerados, fortalecendo a economia estadual.

“O Governo do Estado, por meio da Jucepi, está investindo muito no desenvolvimento econômico do Piauí e principalmente das empresas piauienses. Estamos nos modernizando para garantir um ambiente mais célere e seguro aos empreendedores, além disso estamos com novos projetos para 2017 e que, com certeza, trará grandes benefícios aos piauienses. Vem aí a fase II do Piauí Digital!”, finaliza Alzenir Porto.

Fonte: CCOM