Piauí Praia Acessível recebe grupo de pessoas de Parnaíba nesta sexta (24)

O Projeto Piauí Praia Acessível proporciona às pessoas com deficiência momentos de lazer na praia, com segurança, dignidade e autonomia. Nesta sexta-feira (24), grupos de pessoas com deficiência vão usufruir dos serviços do projeto, a partir das 8h. A ação funciona na Praia de Atalaia, em Luís Correia.

Os grupos são formados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Parnaíba, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comude/Parnaíba) e alunos das salas de recursos dos municípios que abrangem a 1ª Gerência Regional de Educação.

O Praia Acessível é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid) e Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Faculdade Maurício de Nassau.

O secretário da Seid, Mauro Eduardo, explica que o projeto promove o lazer de forma segura para que as pessoas com deficiência possam usufruir do banho de mar sem preocupação. “O Piauí Praia Acessível é um projeto piloto inovador. Hoje, as pessoas com deficiência que visitam o litoral piauiense podem praticar o banho de mar acompanhados por monitores e salva-vidas. Isso garante momentos de lazer, em igualdade de oportunidades com as demais, promovendo a inclusão”, destaca o gestor.

Segundo dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Piauí possui 27,59% da população com algum tipo de deficiência, o que representa mais de 860 mil pessoas. Esses números deixam o Piauí em 4º lugar na lista dos estados brasileiros com maiores índices de pessoas com deficiência.

Fonte: CCom