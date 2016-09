Piauí Praia Acessível já atendeu mais de 50 pessoas

Um dos objetivos do Piauí Praia Acessível é proporcionar o acesso das pessoas com deficiência à praia e ao banho de mar. A ação é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Faculdade Maurício de Nassau. Inaugurado em julho, a ação já atendeu mais de 50 pessoas com deficiência na Praia de Atalaia, no município de Luís Correia.

O secretário da Seid, Mauro Eduardo, fala que a iniciativa é inovadora no país e conta com equipamentos de acessibilidade, cadeiras anfíbias, uma rampa de acesso ao mar com 70 metros, banheiros adaptados e um espaço para guardar objetos. “A partir desse projeto, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que visitarão o litoral piauiense poderão praticar o banho de mar assistido acompanhados por monitores e guarda-vidas”, destaca o gestor.

Os serviços do Piauí Praia Acessível serão oferecidos nos períodos de alta temporada, eventualmente em feriados prolongados e por agendamento em qualquer período para grupos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Os interessados em agendar devem entrar em contato com a coordenação do projeto por meio dos telefones (86) 3222-3405/ (86) 99414-5805 ou por email [email protected] As pessoas com deficiência que quiserem usufruir do serviço devem se dirigir à sede do projeto, localizado na orla da Praia de Atalaia, com documento de identificação com foto e CPF e solicitar as cadeiras. O horário de funcionamento será de 8h às 17h.

Fonte: CCOM