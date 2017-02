Piauí Praia Acessível funciona em horário especial no Carnaval

As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que desejarem aproveitar a praia e o banho de mar assistido com segurança, dignidade e autonomia durante o Carnaval, no litoral piauiense, poderão usufruir dos serviços do Projeto Piauí Praia Acessível.

O projeto funcionará em horário especial durante o Carnaval. De sábado (25) a quarta-feira (01), das 7:30 às 12h. No turno da tarde não haverá atendimento.

O Praia Acessivel possui uma estrutura com banheiros acessíveis, um masculino e um feminino, um espaço administrativo e outro que serve para guardar os pertences, tanto para as pessoas com deficiência como para acompanhantes. Para o banho de mar assistido por monitores, é usada uma rampa de acesso ao mar e cadeiras anfíbias (que permitem a locomoção em terra e água). Além dos monitores, guarda-vidas do Corpo de Bombeiros acompanham as atividades.

O projeto, realizado pelo Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Faculdade Maurício de Nassau, foi inaugurado em julho deste ano e funciona na Praia de Atalaia, no município de Luís Correia.

O secretário da Seid, Mauro Eduardo, fala que o Piauí Praia Acessível está em pleno funcionamento e é referência para outros estados. “Hoje as pessoas com deficiência podem viajar para o litoral piauiense e tomar um banho de mar com segurança e autonomia. Ficamos muito felizes em oferecer às pessoas com deficiência momentos de lazer, em igualdade de oportunidade com as demais”, destaca o gestor.

Fonte: CCOM