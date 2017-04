Piauí participa de feira internacional de turismo

A quinta edição da World Travel Market Latin America será realizada no período de 4 a 6 de abril, em São Paulo . A feira atrai um público mundial que se reúne e determina o rumo do setor de viagens e turismo. Ao longo de três dias, mais de 6.500 visitantes influentes e 700 empresas expositoras fazem networking, negociam e se atualizam com as últimas notícias do setor.

Para o secretário de turismo do Piauí, Flávio Nogueira Júnior, essa é mais uma grande oportunidade para fomentar o turismo piauiense. “Aproveitamos a oportunidade que temos na feira para apresentar o nosso Estado aos operadores do mundo inteiro. Visamos incrementar o fluxo de turistas, apresentando nossas belezas e potencialidades”, frisa o gestor.

Na ocasião, técnicos da Setur vão se reunir com operadores nacionais e internacionais para promover os destinos piauienses. Serão apresentadas as belezas naturais e culturais do Piauí, retratados no guia turístico Piauí Destinos, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e Coordenadoria Estadual de Comunicação Social (Ccom).

Além disso, no estande também serão apresentados a tradicional bebida piauiense, a cajuína, o doce de caju, a castanha do caju e sacolas com souvenir que serão entregues gratuitamente para os participantes.

Fonte: CCom