Piauí Conectado bate novo recorde de conexões em agosto

O Piauí Conectado tem se mostrado um grande aliado da população piauiense. Só em agosto o total de conexões nos 18 pontos de internet gratuita disponibilizados pelo Governo do Estado, através da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí (ATI-PI), atingiu a marca de 136.210 conexões, ultrapassando o total de acesso no mês anterior que foi de 109.310 acessos em julho.

Toda semana pela manhã, Antônio Isneto Mendes (22) ajuda a mãe que vende lanches e refeições no Centro Administrativo, um dos pontos públicos com wifi livre. O jovem conta que há dois meses passou a acessar o Piauí Conectado. “Utilizo mais para assistir vídeo-aulas de bateria, pois sou estudante de música na EMT (Escola de Música de Teresina), às vezes também consigo baixar alguns dos vídeos para ver em casa”, atesta a qualidade de conexão do projeto.

Entre os cinco espaços públicos com wifi livre mais acessados no último mês tivemos Centro Administrativo, Nova Potybacana, Rodoviária Popular, Praça da Bandeira e Praça Emílio Falcão. No interior o assentamento Lagoa Nova, localizado na zona rural do município de Curralinhos, continua em destaque com maior acesso. Outra novidade são os pontos de conectividade recentemente instalados como o do Parque Zoobotânico em Teresina, Praia do Coqueiro no litoral piauiense e no município de Cocal dos Alves.

O Piauí Conectado é um projeto de inclusão digital do estado que visa levar internet com qualidade à população que não pode pagar pelo serviço, possibilitando o acesso à informação através de pesquisas na web, realização de cursos à distância, comunicação via redes sociais, entre outras vantagens.

Para acessar a rede de internet gratuita do Governo, basta realizar um único cadastro, caso o usuário ainda não possua conta. Para o cadastro é necessário disponibilizar apenas email, número, nome, cpf e criação de senha para acesso. Uma vez cadastrado, o usuário pode utilizar o Piauí Conectado em qualquer ponto do estado onde o projeto esteja em operação.

Fonte: CCOM