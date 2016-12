Pessoas com deficiência podem ter cadeira de rodas de forma gratuita pelo SUS

Kedma Daniele tem 28 anos e é servidora pública em Teresina. Aos 25, por conta de uma doença neurológica que afetava sua coordenação motora, ela passou a ter dificuldade para andar e a necessitar do auxílio de cadeira de rodas para locomover-se. Inicialmente, ela encarou aquela notícia com tristeza. Hoje, no entanto, o relato dela é, além de um exemplo de superação, um testemunho de que é possível ter uma vida normal e feliz sobre rodas.

A jovem conta que se deparou com uma nova realidade, à qual teria que adaptar-se. “Não foi nada fácil, resisti o máximo que pude porque meu olhar focava apenas no negativo da situação. Com o tempo e com as circunstâncias, ambos frutos do agir de Deus, permiti-me um novo olhar a partir do entendimento de que a cadeira de rodas me trazia liberdade traduzida em capacidades que eu já havia perdido”, afirma.

A servidora pública diz que obteve sua cadeira de rodas pelo SUS e que isso a auxiliou em todo o processo de conquista de autonomia. Assim como ela, outras centenas de pessoas na capital são beneficiadas com o equipamento por meio da rede pública de saúde. Em Teresina, a Secretaria Municipal de Saúde fornece gratuitamente diversos modelos de cadeiras de rodas, como cadeiras padrão, motorizada e higiênica (para banho).

Para Kedma, o serviço da rede pública de saúde em Teresina favorece a pessoa com deficiência. “Só posso oferecer meus aplausos ao SUS. Por experiência própria, posso atestar a importância do mesmo ao contemplar as pessoas com um meio de locomoção que lhes gera autonomia, a possibilidade de sair de um local para outro sem intervenção de terceiros e a sensação de liberdade adquirida, apenas compreendida por outro cadeirante”, conclui.

Como conseguir uma cadeira de rodas pelo SUS:

1.Vá ao posto de saúde mais próximo da sua residência.

2.Se houver necessidade, o médico faz a solicitação da cadeira de rodas adequada ao seu caso.

3.Junte a solicitação do médico e a cópia dos seus documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência atualizado e cartão do SUS).

4.Se morar em Teresina, você entrega toda a documentação do item 3 na Secretaria Municipal de Saúde de Teresina, localizada na Av.Miguel Rosa, antigo prédio da Jacaúna, bairro centro sul. Se morar no interior do Piauí, a entrega da documentação é na Secretaria de Saúde do seu município de origem.

5.Aguarde contato telefônico do Centro Integrado de Reabilitação (CEIR), prestador responsável pela dispensação das cadeiras de rodas.

Fonte: Cidade Verde