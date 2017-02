Pescador é flagrado estuprando deficiente mental no litoral

O pescador Francisco das Chagas Magalhães Rodrigues, foi preso por volta das 16h de sábado (04/02), no povoado Labino, zona rural do município de Ilha Grande do Piauí, acusado de estupro contra uma garota com deficiência mental. O homem nu foi flagrado em companhia da garota que já estava seminua, dentro de um matagal.

Lavradores trabalhando avistaram Francisco Rodrigues conduzindo a garota, que sofre de transtornos mentais, em uma bicicleta. Ao estranhar o que estava acontecendo, os homens foram averiguar e fizeram o flagrante. Um lavrador foi chamar a polícia e o outro ficou de guarda no local do ocorrido. Francisco tentou agredir o lavrador Chagas Souza e teve o dedo polegar direito quase decepado com uma foice.

Uma guarnição do Grupamento da Polícia Militar (GPM) de Ilha Grande, comandada pelo cabo Mauro César, prendeu Francisco Rodrigues e o conduziu para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

Por Daniel Santos