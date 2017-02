Período letivo inicia em 85% das escolas da rede estadual de ensino

O ano letivo já começou em 85% das escolas da rede estadual de ensino no Piauí. Os mais de 200 mil alunos, tanto da capital como do interior, foram recebidos, nessa segunda-feira (13), por professores em sala de aula, funcionários capacitados e toda a estrutura para um novo período de atividades escolares.

Exemplo disso são as escolas da 11ª Gerência Regional de Educação (GRE), que abrange os municípios da região de Uruçuí. De acordo com Janete Mora, gerente da 11ª GRE, nessa segunda-feira, os estudantes foram envolvidos em atividades recreativas, de acolhimento e boas vindas, tiveram a apresentação de professores e participaram de testes diagnósticos para verificação do nível de ensino-aprendizagem nas escolas.

“Tivemos um início de ano letivo com muita tranquilidade. Está tudo pronto para os alunos desfrutarem de um ensino de qualidade. Hoje as escolas já deram início as atividades e até a próxima semana faremos a entrega de livros,” explicou a gerente.

Para a secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, é de suma importância que o ano letivo inicie sem percalços, tendo em vista que os e estudantes precisam de todo o apoio e toda a estrutura para um bom desempenho, tanto no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como nas mais diversas modalidades de ensino que estão disponíveis, como o ensino profissional e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Preparamos as escolas e estamos utilizando sistemáticas de ensino e organização para melhorar a qualidade na aplicação do conteúdo pedagógico. Todos que fazem a educação estadual podem ter a certeza de que o governo vai cumprir com os compromissos acordados,” disse Rejane Dias.

Algumas escolas da rede pública estadual que ainda não iniciaram as aulas estão em processo de conclusão de reformas e fazendo os últimos acertos relacionados ao transporte escolar para então iniciar o período letivo de 2017.

