Penitenciária Mista de Parnaíba tem nova diretoria

A penitenciária de Parnaíba tem um novo diretor que foi empossado por volta às 10hs desta terça-feira (07/02) na sede do presidio. O secretário de Justiça do Piauí, Daniel Carvalho Oliveira, foi quem empossou o capitão da Polícia Militar Antônio Gilson Rodrigues da Costa para ser o novo diretor da instituição, cargo ocupado anteriormente pelo agente penitenciário de carreira, Fernando Caldas Machado, cuja gestão foi marcada por avanços na infraestrutura do presídio e assistencialismo.

O capitão Gilson ressaltou o trabalho do gestor que o antecedeu e informou que vai reforçar a parceria existente junto ao poder judiciário, bem como otimizar e valorizar o trabalho dos servidores que atuam na penitenciária, bem como o trato digno e respeito com os ressocializandos e suas famílias. Gilson, que já foi comandante da Guarda Civil de Parnaíba, também já foi diretor da penitenciária em 2012.

Por Daniel Santos