Penitenciária de Parnaíba será beneficiada pelo Programa Mulheres Mil

A Coordenadoria de Estado de Políticas para as Mulheres do Piauí (CEPM-PI) e a Secretaria de Estado de Educação do Piauí (Seduc-PI) visitaram a Penitenciária Mista do município de Parnaíba, uma das unidades prisionais beneficiadas pelo Programa Mulheres Mil, que é um projeto do Ministério da Educação (MEC) voltado para mulheres em vulnerabilidade social nas regiões Norte e Nordeste do país.

Segundo a coordenadora Haldaci Regina, a equipe foi conhecer as instalações para a realização do projeto e explicar para a direção da penitenciária a finalidade do programa que será lançado no dia 08 de março desse ano. As Penitenciárias Femininas de Teresina e Picos também receberão o Mulheres Mil.

“Fomos verificar a capacidade da penitenciária para receber o programa, e o local está apto para as mulheres que ali estão serem beneficiadas com os cursos de Formação Inicial e Continuada desenvolvidos pelo projeto e que estão relacionados ao empreendedorismo, direitos e deveres dessas mulheres, dentre outros temas”, afirmou.

Na ocasião, estiveram presentes a orientadora educacional, Joanna Vila Nova, a pedagoga do projeto, Margarida Maria e o diretor da Penitenciária de Parnaíba, capitão Gilson.

O programa é uma parceria entre Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Justiça do Piauí (Sejus), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e a Coordenadoria de Estado de Políticas para as Mulheres do Piauí (CEPM-PI).

Fonte: CCOM