Peixe-boi encalhado no litoral do Piauí é transferido para Pernambuco

Um filhote de peixe-boi fêmea, que encalhou na praia de Atalaia, em Luís Correia, na manhã de sábado (15/04), recebeu atendimento de ambientalistas quando encalhou novamente; mas desta vez na praia Peito de Moça, no domingo (16/04). Ambientalistas batizaram o peixe-boi de mocinha e o mamífero ficou sob cuidados dentro de um tanque do projeto Pesca Solidária, juntamente com órgãos como o ICMbio e o Ibama.

O peixe-boi (Trichechus Manatus) tem 1,28 m, pesando 34 kg, e tem 25 dias de nascido. No aeroporto, o avião foi preparado por equipes de Parnaíba (PI) e Fortaleza (CE) para o melhor acondicionamento do mamífero para que fosse transportado em segurança para Ilha de Itamaracá em Recife Estado de Pernambuco, onde ficará dois anos. O destino do peixe-boi ainda é incerto, se retorna para o litoral do Piauí ou fica em Pernambuco. Liliane Sousa, coordenadora do Pesca Solidária, foi quem acompanhou o animal desde o momento em que encalhou até seguir para o outro Estado, onde continuará recebendo atenção.

Fotos: Kairo Amaral

Por Daniel Santos