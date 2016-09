Pedestre é atropelado ao atravessar Avenida São Sebastião

O pedestre identificado como Lindomar Castilho Carvalho Reis, de 22 anos, natural de Araioses no Maranhão, foi atropelado por volta das 17h20 desta quarta-feira, dia 21. O acidente aconteceu na Avenida São Sebastião, próximo ao Monumento da Águia.

A vítima foi atingida por um veículo modelo Strada de placas NIF-0924, de Parnaíba. O motorista, de nome Mário Araújo, ficou no local e aguardou a chegada do resgate. Ele declarou que ainda tentou desviar, depois que Lindomar atravessou subitamente.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local prestando os primeiros socorros. O jovem foi levado ao pronto socorro do Hospital Dirceu Arcoverde com ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas.