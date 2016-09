Paulo Zulu tem foto nu divulgada na web: “Foto íntima hackeada”

Modelo teria publicado imagem ousada em seu Instagram, que foi deletada momentos depois; ele ainda pediu desculpas aos internautas do Instagram.

Paulo Zulu, de 53 anos, deixou a web em polvorosa na noite de domingo (11) ao ter uma foto sua completamente pelado publicada em seu Instagram. Diante do espelho do banheiro, o modelo, apresentador e ator roubou a cena com a imagem como veio ao mundo.

Momentos depois, entretanto, a imagem do bonitão nu foi deletada do perfil. Internautas, claro, usaram o post mais recente, de uma paisagem litorânea, para enviar comentários ousados a Zulu. “Cadê a nude? Kkkkk”, “queremos mais nudes”, “delicioso”, “parabéns”, “nota 10″, “posta mais que ta pouco”, “nossa adorei, tive que criar um insta para te elogiar”, “achei tudooooo!”, “amei o nude, é claro” e “gostoso” estavam entre as mensagens.

Em outro post anterior, que foi atualizado, o bonitão disse que teve a foto hackeada. “Gente, peço desculpas por uma foto íntima que foi hakeada, mas consegui deletar. Desculpas pelo acontecido, mesmo não tendo culpa. Me sinto mal com o ocorrido”, escreveu ele.

Em poucos minutos, no Twitter, a hashtag com o nome de Paulo Zulu entrou entre os 10 assuntos mais comentados tanto no Brasil como no mundo.

Fonte: Revista Quem