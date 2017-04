Partido convida Mão Santa para concorrer à presidência

O prefeito Mão Santa recebeu em seu gabinete, na noite desta quinta-feira (20), o presidente nacional do PEN – Partido Ecológico Nacional, Adilson Barroso, acompanhado do presidente estadual da agremiação, Dilson Resende, dos vereadores de Teresina Fábio Dourado e Gustavo de Carvalho, pertencentes também ao Partido e ainda o pré-candidato a senador nas eleições de 2018, Joaquim Saraiva e o pré-candidato a deputado federal Jorginho da Força. Na comitiva estavam ainda as senhoras Núbia Bandeira, esposa do do presidente estadual Dilson Resende e a Kércia Santos, esposa do vereador Gustavo de Carvalho.

O objetivo da visita foi formular ao prefeito parnaibano o convite para seja o candidato a presidente da República em 2018, com o apoio do partido. Mão Santa aproveitou para falar das dificuldades da sua candidatura a prefeito, no ano passado, inclusive com relação ao Partido Solidariedade, que surgiu de última hora, visto que havia deixado do PSC e, embora houvesse recebido o convite para ir ao PPS, terminou se candidatando pelo Solidariedade.

O presidente do PEN, que é de Ribeirão Preto e já foi vereador, vice-prefeito, deputado estadual, enalteceu a carreira de Mão Santa e suas conquistas, justificando a razão do convite. O prefeito, sempre bem humorado, após lembrar fatos de sua trajetória política, disse que neste momento tem um compromisso com povo da Parnaíba, mas lembrou que há tempos recebe convites para ser o candidato a vice-presidente da República, representando a região Nordeste. “Primeiro foi o Antônio Brito, gaúcho, que foi porta-voz do falecido presidente Tancredo; depois o Geraldo Alckmin e agora tem aí o Bolsonaro dizendo que está namorando comigo, mas eu namoro mesmo é com minha esposa Adalgisa”, disse.

O presidente Adilson também relembrou alguns pontos de sua carreira política, iniciada aos 23 anos, “sem que ninguém acreditasse na minha candidatura, mas terminei como o vereador mais votado”. E disse ainda entender o compromisso de Mão Santa com Parnaíba “mas vamos deixar a porta aberta para no futuro, quem sabe”´- pontuou.

Fonte: Blog do B. Silva