Parque eólico de Parnaíba produzirá 110 MW de energia

O Parque Eólico Complexo Delta, localizado no litoral do estado, está em processo de ampliação. Com o aumento do Delta 1 e Delta 2, os parques, que hoje têm uma capacidade instalada de 70 MW, passam a produzir mais 40 MW. Serão 110 megawatts de energia limpa suprindo a população do município de Parnaíba.

Atualmente, o complexo possui 36 turbinas eólicas, sendo que cada uma possui 90 metros de altura e gera 2 MW de energia. Para a circulação dos 110 MW, serão implantados de 20 a 25 geradores, que devem entrar em operação até o segundo semestre de 2017. A pretensão é tornar a cidade autossuficiente na produção energética.

“O investimento nos demais parques eólicos planejados para a região tornará o Piauí autossuficiente em energia, com uma fonte renovável, o que significa que o estado não dependerá da importação de energia de outros estados, tampouco de insumos fornecidos por estes ou por outros países”, pontua o diretor de Petróleo e Gás da Secretaria de Estado da Mineração, José William.

Parnaíba conta ainda com o parque eólico da Pedra do Sal, formado pela empresa Tractebel Energia, que produz 18 MW. “A energia limpa irá promover a substancial redução do custo de energia elétrica a ser repassado aos consumidores e, no Piauí, fomentar o desenvolvimento econômico de forma sustentável, além de elevar o PIB per capita, renda e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)”, destaca o governador Wellington Dias.

