Parnaíba vai ganhar 1º Laboratório de Saúde Pública do Piauí

De acordo com o diretor do Campus Ministro Reis Velloso, da UFPI, professor Alex Marinho, deverá ser em maio próximo a inauguração do Laboratório de Saúde Pública de Parnaíba, cujas instalações, na Praça da Graça, no prédio do antigo PAM, foram cedidas pela Prefeitura de Parnaíba, ainda na gestão passada. A prefeitura cuidou da limpeza e recuperação da estrutura física, enquanto a Universidade Federal do Piauí entrou com os equipamentos, num investimento superior a 01 (um) milhão de reais.

“Estamos dependendo apenas da Eletrobrás, que nos pediu um projeto para poder religar a energia elétrica, que está cortada desde 2011. Já estivemos agora na Secretaria de Saúde e o que dependia de lá (da Prefeitura), tudo foi providenciado”, informou professor Alex Marinho.

Ele disse ainda que com a inauguração do laboratório, que será o 1º no Piauí, será possível fazer no local todos os exames de baixa e média complexidade; exames de hormônios e tecidos, para detectar células cancerosas e muito em breve também exames de DNA. “No nosso laboratório público existem equipamentos avançados, que não existem no Estado em nenhum da rede privada”, destacou o diretor.

Alex Marinho informou também que com a transferência do curso de medicina das instalações atuais para o local definitivo, no Campus Reis Velloso, o prédio da Avenida Capitão Claro será transformado num Centro de Especialidade em Saúde. “Tudo isso é também graças ao nosso curso de medicina, que não é um curso tradicional, é diferente. Vamos dar o retorno social através de ações na atenção básica no município. Depois de formado o estudante vai ficar mais um ano na atenção básica”, pontuou o diretor.

